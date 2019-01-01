بايرن ميونخ ينتظر عودة جوارديولا

البافاري بقيادة هانز فليك مؤقتاً حالياً

أفادت تقارير في ألمانيا عن قائمة من المدربين المرشحين لتدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل، وعلى رأسها مدرب الفريق السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا.

ويتولى تدريب بايرن حالياً مؤقتاً هانز فليك، والذي درب الفريق في مباراتي بوروسيا دورتموند وأوليمبياكوس بعد إقالة المدرب نيكو كوفاتش.

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وذكرت "بيلد" أن إدارة بايرن أعدت قائمة المرشحين لتدريب في صيف 2020، وأبرز الأسماء هو جوارديولا الذي تطمح الإدارة لإعادته من جديد.

ودرب الكتالوني الفريق البافاري في الفترة من 2013 وحتى 2016، وقاده لثلاثة ألقاب بوندسليجا ولقبي كأس ألمانيا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشملت القائمة أيضاً مدرب أياكس إريك تين هاج، والمدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، وكلاهما تحدث في وقت سابق عن عدم اهتمامه بالمنصب.

ودارت شائعات الصيف الماضي عن احتمالية رحيل جوارديولا عن سيتي في الصيف المقبل، وقيل إن يوفنتوس كان مهتماً بالتعاقد معه بدلاً من ماوريتسيو ساري.

ويحتل سيتي حالياً مع جوارديولا المرتبة الرابعة في ترتيب البريميرليج بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول بعد الخسارة منه الجولة الماضية.