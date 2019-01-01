بايرن ميونيخ يقترب من الاستقرار على مدربه الجديد

محادثات بين بايرن ميونيخ وهانسي فليك

كشفت عدة مصادر صحفية ألمانية أن بايرن ميونيخ دخل في محادثات مع مدربه الحالي هانسي فليك من أجل الاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم.

وكان بايرن ميونيخ قد أقال مدربه نيكو كوفاتش منذ أيام، وخلفه فليك بشكل مؤقت، وسط الكثير من الترشيحات حول اسم المدرب الجديد للفريق البافاري.

ولكن بعدما نجح فليك المدرب المؤقت في قيادة بايرن ميونيخ لتحقيق انتصار عريض على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الكلاسيكير بدأت الأمور تأخذ اتجاهًا آخر.

وحسب صحيفتي بيلد وسبورت بيلد فإن بايرن ميونيخ يفكر في إسناد المهمة إلى هانس فليك حتى نهاية الموسم الحالي ومن ثم البحث عن مدرب آخر بداية من الموسم المقبل.

ومنذ أيام، كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن استمرار هانسي فليك في منصبه كمدير فني للعملاق البافاري حتى إشعار آخر.

وتبدو الفترة المقبلة فرصة ذهبية لفليك من أجل إثبات كفاءته وقدرته على قيادة الفريق البافاري خلال هذه المرحلة الصعبة خاصة مع الحالة البدنية والفنية المميزة للاعبيه.

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يذكر أن بايرن ميونخ يتقاسم المركز الثاني في البوندسليجا مع لايبزيج برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، كما ضمن البافاري مشاركته في ثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على أولمبياكوس الأسبوع الماضي.