بايرن ميونخ ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب أليانز آرينا..

بايرن ميونخ 2 × 0 تشيلسي

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38' سيطرة شبه مطلقة لبايرن ميونخ ولكن بدون خطورة حتى الآن.

ميسي يحرز الهدف الثالث لبرشلونة.. لكن يتم إلغائه.

28' مفاجأة إلغاء هدف أودوي لوجود تسلل، الهدف من تسديدة بعيدة أين التسلل؟ لا أحد يفهم ما يحدث!

28' جوووووووول تشيلسي! أودوي يسدد في المرمى بصورة رائعة، تشيلسي يدخل المباراة من جديد أخيرًا.

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25' الفرصة الأولى لتشيلسي، إيمرسون يسدد تسديدة قوية لكن نوير كان لها بالمرصاد، الركنية الأولى للبلوز تأتي بعد 25 دقيقة!

23' جوووووووووووووووووووووووووول! بيريشيتش يضع الهدف الثاني من خطأ فادح من كوفاسيتش استغله بايرن لهجمة مرتدة.. انتهى أمل البلوز عمليًا.

17' فرصة جديدة تضيع.. عرضية من كيميش باتجاه ليفا ليسددها ولكن بجوار القائم.

13' مولر يهدر فرصة الهدف الثاني، انطلاقة من ديفيز من الجبهة اليسرى ثم تمريرة ارضية على حدود منطقة الجزاء لمولر الذي سددها ولكن فوق المرمى بأمتار.

الآن في مباراة برشلونة ونابولي.. البرسا يتقدم بهدف عبر لونجليه.. الفائز من هذه المباراة يلاقي الفائز من مباراتنا.

9' جوووووووووووووووووووووووول.. ليفاندوفسكي يتقدم لبايرن من ركلة جزاء، تسديدة مثالية على يسار كابييرو.

7' تقنية الفيديو تتدخل! ليفاندوفسكي لم يكن في موقف تسلل، لذلك تحتسب ركلة جزاء وبطاقة صفراء لكابيرو، هل يتقدم البايرن الآن وينهي أي آمال للبلوز؟

6' ركلة جزاء لبايرن ميونخ بعد انفراد ليفاندوفسكي بكابايرو وعرقلة الأخير له، لكن حكم المباراة يتراجع عنها لوجود البولندي في موقف التسلل.

3' على عكس المتوقع، بايرن ميونخ هو المسيطر على المباراة وتشيلسي متراجع.. ألابا سدد تصويبة قوية ولكنها أتت بجوار المرمى.

1' انطلاق صافرة بداية المباراة! هل ينجح تشيلسي في عمل ريمونتادا تاريخية؟

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيز - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جورتيسكا - تياجو ألكنتارا

إيفان بيريسيتش - توماس مولر - سيرج جنابري

روبيرت ليفاندوفسكي

البدلاء: برايت آبي - جمال موسيلا - خافي مارتينيز - ألفارو أورديوزولا - نيكلاس زوله - توليسو - مايكل كويسانسي - رون هوفمان - فيليبي كوتينيو - لوكاس هيرنانديز - سفِن أولرايش - مارك تيلمان

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 4-3-3

ويلي كابايرو

إيمرسون - كورت زوما - كريستينسين - ريكي جيمس

ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - روس باركلي

ماسون ماونت - تامي أبراهام - كالوم هودسون

البدلاء: كيبا - أنطونيو روديجير - ميتشي باتشواي - فيكايو توموري - أوليفيه جيرو - أرماندو بروخا - خامي كومينج - إيان ماتسين - بيت

بالتأكيد يضع النادي البافاري عينيه على اللقب بعد تتويجه بطلًا للدوري الألماني الذي سيكون بالطبع حافز لهم للسعي لاستكمال مشواره في البطولة والصعود إلى ربع النهائي، وشق طريقة للنهائي للمنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من تفوق الألمان في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، لكن تشيلسي سيقاتل بلا شك على الريمونتادا لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة أمام آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب أليانز آرينا.