برشلونة v نابولي

برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة

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Lionel Messi Barcelona Dries Mertens Napoli 2019-20
(C)Getty Images
تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوري أبطال أورويا 2020، والتي تقام على ملعب الكامب نو معقل الكتلان

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برشلونة 2 × 0 نابولي

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    28' سيطرة لبرشلونة على مجريات اللقاء ونابولي مراجع تمامًا.

    أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوريي أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب كامب نو.

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