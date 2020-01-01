برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة
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برشلونة 2 × 0 نابولي
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28' سيطرة لبرشلونة على مجريات اللقاء ونابولي مراجع تمامًا.
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أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوريي أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب كامب نو.