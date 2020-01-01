برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوري أبطال أورويا 2020، والتي تقام على ملعب الكامب نو معقل الكتلان