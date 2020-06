موعد مباراة بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يحل بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفًا ثقيلًا على ملعب أليانز آرينا عندما يلتقي مع صاحب الديار، بايرن ميونخ، مساء السبت الموافق 13 يونيو 2020 ميلاديًا، الموافق 21 شوال 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

العملاق البافاري وضع القدم الأول لضمان لقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي، حيث يأتي في صدارة ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين بوروسيا دورتموند، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية المنافسات.

بينما يُعد مونشنجلادباخ أحد أهم وأبرز الأندية هذا الموسم في الدوري الألماني، إذ تألق ماركو روز منذ توليه قيادة الأحصنة السوداء وجعلهم يعودون للتنافس على المراكز الأوروبية بعد موسم ماضي سيئ للغاية مع ديتر هيكينج.

تحمل المباراة أيضًا طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة هانزي فليك، حيث هُزموا ذهابًا على يد كتيبة روز بهدفين مقابل هدف في بوروسيا بارك، وتُريد الآن أن ترد الصاع لجلادباخ بفوز يجعلهم في حاجة لفوز وحيد من 3 مباريات بعدها لإعلانهم أبطالًا للبوندسليجا.

يحتل جلادباخ حاليًا المركز الرابع بالتساوي مع باير ليفركوزن برصيد 56 نقطة لكل منهما، المنافسة بين فريقي نهر الراين مشتعلة للغاية على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ما سيزيد من عزم زملاء رامي بن سبعيني للقتال أمام بايرن على الثلاث نقاط.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ والقنوات الناقلة..

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ هو السبت 13 يونيو 2020، الموافق 21 شوال 1441 هجريًا على ملعب أليانز آرينا معقل العملاق البافاري.

تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الألماني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

يعاني بايرن ميونخ من غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة قبل مباراة الدوري أمام مونشنجلادباخ، فسيغيب فيليبي كوتينيو ولارس ماي وسيرج جنابري وتوليسو وتياجو ألكنتارا بسبب الإصابة في الكاحل، وسيغيب زوله رغم تعافيه من الإصابة لكن لياقته لم تكتمل بعد.

Der #FCBayern muss in den kommenden Wochen auf Thiago verzichten. Nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen unterzog sich der Mittelfeldspieler einer Operation an der Leiste. Gute Genesung, @Thiago6 ! ℹ https://t.co/MV3ySfsfBd

لن يغير هانزي فليك الطريقة التي يلعب بها في هذه المباراة، لكنه سيدفع ببعض الأسماء التي لم تشارك بشكلٍ أساسي في الفترة الأخيرة في الدوري الألماني ، على غرار إيفان بيريشيتش وكومان، أما بقية التشكيل فلن يتغير.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

ليون جورتيسكا - جوشوا كيميش

إيفان بيريشيتش - توماس مولر - كينجسلي كومان

روبرت ليفاندوفسكي

يُعاني بوروسيا مونشنجلادباخ من غيابات عديدة يتصدرها الهداف الحسن بيليا بسبب البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام فرايبورج، إلى جانب بريك إيمبولو وتوبياس شتروبل ودينيس زكريا وفابيان جونسون بسبب الإصابة.

Our last trip to Munich wasn't too bad 😏⚽⚽⚽#GladToBeBach #FCBBMG #FlashbackFriday pic.twitter.com/wCEFOnAT1s