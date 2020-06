بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ 1 × 1 بوروسيا مونشنجلادباخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

45' تدخل قوي من بن سبعيني على بافارد يحصل بمقتضاه على بطاقة صفراء.

43' جنابري ينطلق بالكرة في اليمين ثم يبالغ في المراوغة فتخرج منه الكرة إلى ضربة مرمى.

42' عرضية من هيرمان من اليمين تبحث عن هوفمان في اليسار، لكن بافارد هو الأقرب.

40' بواتينج يرسل كرة عالية إلى مناطق مونشنجلادباخ، يحولها لاينر برأسه إلى سومر.

39' خطيييييييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من لوكاس من اليسار يحولها كويسانس برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

37' هيرمان انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية أرضية اعترضها بافارد فخادعت الكرة نوير وعبرت للشباك من على يساره.

37' جوووووووووووووووول لبوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق بافارد بالخطأ.

37' هيرمان يرسل عرضية من اليمين يبعدها بواتينج.

35' تمريرة خاطئة من كيميش تتسبب في وصول الكرة لهيرمان الذي يمرر الكرة لهوفمان فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

34' بايرن ميونخ يخترق حصار بوروسيا مونشنجلادباخ في هذه الأثناء.

32' عرضية من اليسار عن طريق بن سبعيني يبعدها الدفاع البافاري.

30' كرة عالية في عمق منطقة جزاء بايرن ميونخ ينطلق لها إمبولو، لكن نوير يشتتها من أمامه.

28' استحواذ لعناصر مونشنجلادباخ وتراجع لبايرن ميونخ في هذه الأثناء.

26' تمريرات خلفية بين عناصر مونشنجلادباخ حتى وصلت الكرة لسومر الذي مررها بشكلٍ خاطئ إلى زيركزي أمام منطقة الجزاء، فحول المهاجم الشاب الكرة إلى الشباك الفارغة دون تردد.

26' جوووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق زيركزي.

25' لاينر أرسل عرضية من اليمين حولها إمبولو برأسه للمرمى فاعترض نوير الكرة، لكنها عادت لإمبولو الذي أرسل تسديدة بيمناه خرجت بغرابة إلى ضربة مرمى.

25' يا إلهي! ماذا أضعت يا إمبولو

23' لوكاس يصطدم ببن سبعيني في المنطقة فيوقف الحكم اللعب لعلاج الثنائي.

22' لوكاس أرسل عرضية أرضية تركها بيريشيتش تعبر لزيركزي الذي ممرها لعمق المنطقة فاعترض جينتر الكرة لكنها ابتعدت عنه ووصلت للوكاس المتقدم في العمق، فأرسل تسديدة من مواجهة سومر الذي طار لها وأبعدها ببراعة.

22' ياربااااااااااااااه، سومر يتألق ويحرم بايرن من هدف محقق.

22' جنابري يحاول التوغل في اليمين، لكن هوفمان يفتك الكرة.

21' جينتر يرسل كرة عالية في اليمين لكن بعيدة بدون عنوان إلى ضربة مرمى.

20' لاينر يمرر كرة أرضية ينطلق لها هيرمان في سباق سرعة مع لوكاس، لكن تسلل على هيرمان.

18' تمريرات بين لاعبي مونشنجلادباخ في الخلف بدايةً للهجوم.

PHEW. Gladbach nets one, but it's ruled offside. 🔴⚪ #FCBBMG 0-0 (16') pic.twitter.com/Z6Wnal1MUI

17' الحكم يعود للفيديو ومن ثم يلغي الهدف..

16' إمبولو يرسل بينية رائعة تضع هوفمان في مواجهة نوير، فيرسل تسديدة أرضية تعبر للشباك من على يمين حارس البافاري.

16' جووووووووووووووول أول لبوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق هوفمان.

14' ألابا يرسل كرة عالية أمامية تبحث عن زيركزي، لكن الكرة تعبر بعيدة عن الجميع.

13' حتى الآن لا خطورة حقيقة من الفريقين.

11' عرضية رائعة من كيميش يقابلها بيريشيتش بتمهيد الكرة بصدره لكويسانس الذي يرسل تسديدة يسارية قوية، لكن إلى ضربة مرمى.

10' تورام يخرج بداعي الإصابة ويدخل إمبولو بدلاً منه.

9' تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في الخلف، وضغط قوي على حامل الكرة من مونشنجلادباخ.

8' تورام يعود لأرضية الملعب في هذه الأثناء.

7' ماركوس تورام يخرج من الملعب لاستكمال العلاج، والحكم يشير إلى استئناف المباراة.

5' الكرة تتحول لمونشنجلادباخ وتصل للاينر الذي يرسل عرضية ارضية يحاول تورام استلامها، لكن الكرة تعبر منه ويصاب بالتواء ويسقط على الأرض.

3' عناصر بايرن ميونخ يتناقلون الكرة في الخلف في محاولة لتهدئة ثورة مونشنجلادباخ.

2' ضغط قوي من بوروسيا مونشنجلادباخ مع بداية المباراة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

يبدأ المدرب ماركو روزه بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

يان سومر

رامي بن سبعيني - ماتياس جينتر - نيكو إلفيدي - ستيفان لاينر

فلوريان نيوهاوس - كريستوف كرامير

يوناس هوفمان

ماركوس تورام - لارس شتيندل - باتريك هيرمان

TEAM NEWS 📋 Our Foals to take on the champions 🐎💚#GladToBeBach #FCBBMG pic.twitter.com/KOLA9lerMR