بايرن ميونخ آخر الراغبين في تدعيم صفوفه من "ماركت" برشلونة

بايرن ميونخ يطلب التعاقد مع لاعب من برشلونة.

الصعوبات المالية التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني الآن ورغبته في تقليص رواتب لاعبيه؛ ربما جعله سوقًا ممتازًا للراغبين في تدعيم صفوفهم.

بايرن ميونخ بطل ألمانيا كان آخر الراغبين في تدعيم صفوفه من برشلونة.

ماذا يريد بايرن من برشلونة؟

طلب بايرن ميونخ من برشلونة التعاقد مع ظهير أيمن، لم يحدده، على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بحسب راديو كتالونيا.

المدرب الجديد لبايرن، يوليان ناجلسمان، يرغب في التعاقد مع ظهير بقدرات دفاعية وهجومية متساوية مثل ظهيره الأيسر ألفونسو ديفيس الذي أصيب منذ أيام.

من المرشح في برشلونة للخروج؟

يملك برشلونة حاليًا في مركز الظهير الأيمن 3 لاعبين من المحتمل رحيلهم؛ إيمرسون وسيرجي روبرتو وسيرجينو ديست.

إيمرسون عاد لبرشلونة هذا الصيف من ريال بيتيس، وكانت تقارير إسبانية سابقة قد أكدت أن برشلونة طمأن وكيله على استمراره مع الفريق وعدم خروجه هذا الصيف من النادي الكتالوني.

هل يفضل بايرن لاعبًا بعينه؟

العام الماضي أراد بايرن التعاقد مع ظهير أياكس أمستردام وقتها، الأمريكي سيرجينو ديست، الذي فضل الانتقال إلى برشلونة.

ربما سيُمهد الطريق الآن لبايرن للتعاقد مع ديست لو وافق برشلونة على خروجه.

أما سيرجي روبرتو فهو من أصحاب الرواتب الكبيرة في برشلونة وقد تواصل النادي معه لتقليص راتبه.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تدفعه لتسهيل خروج لاعبيه لتقليص الرواتب وخلق توازن بين مصروفاته ودخله.

ناجلسمان كان يخطط للاعتماد على اللاعب كريستوفر سكوت في مركز الظهير الأيمن لكن اللاعب تعرض لإصابة أمس في مباراة ودية ضد كولن تحضيرًا للموسم المقبل.

ويشغل الفرنسي بنجامين بافار مركز الظهير الأيمن في بايرن، كما يلعب أحيانًا نيكولاس سولى في نفس المركز لكن يبدو أن بافار قد ينتقل للعب في مركز قلب الدفاع.

أما بونا سار فلم يقدم ما يشفع له لشغل مركز الظهير الأيمن في النادي البافاري.

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