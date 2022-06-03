بانيجا يصدم بوكا جونيورز ويختار البقاء مع الشباب!

بانيجا مستمر بالدوري السعودي مدة أطول

يبدو أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا قرر أن لا يرحل عن صفوف ناديه الشباب بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل تلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية، أبرزها كان من بوكا جونيورز.

ريكلمي مهتم بالتعاقد مع بانيجا

بعض التقارير الأرجنتينية أكدت على أن نادي بوكا جونيورز يرغب في التعاقد مع بانيجا، بعد تقديمه لمستوى رائع رفقة الشباب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

خوان رومان ريكيلمي؛ نائب رئيس بوكا جونيورز أراد إعادة بانيجا إلى ناديه من قبل، حيث تحدث معه من أجل هذا الأمر، واللاعب كان مرحبًا بالفكرة.

ولكن يبدو أن بانيجا يشعر بالراحة الكبيرة مع نادي الشباب وبالمملكة العربية السعودية، ويرغب في الاستمرار أطول فترة ممكنة.

بانيجا يصدم بوكا جونيورز

الإعلامي الأرجنتيني جيرمان جروفا، أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن بانيجا اختار البقاء مع الشباب السعودي.

ونشر جيرمان تغريدة جاء فيها: "بانيجا يتحرك بعيدًا عن بوكا، في ظل اهتمام ريكيلمي، كاد بانيجا يعود إلى بوكا خلال الصيف المقبل".

واختتم جروفا تغريدته قائلًا: "بانيجا سيوقع على عقد لمدة عامين آخرين مع الشباب السعودي".

🚨Ever Banega se aleja de #Boca.



👉🏾Más allá del interés de Riquelme, el mediocentro difícilmente retorne en éste mercado de pases.



📌De no mediar inconveniente, firmará por dos años más con el #AlShabab de 🇸🇦 pic.twitter.com/tx3oTMAH9q — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 3, 2022

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