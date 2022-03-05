رسالة إلى بانيجا .. "لا تكن مثل حمدالله، وإلا ستفقد ثقتك بنفسك"

وجه الصحفي ماجد التويجري رسالة إلى إيفر بانيجا نجم الشباب نصحه خلالها بعدم العناد والمكابرة والسير على خطوات عبد الرزاق حمدالله، وإلا سيدفع ثمن ذلك غاليًا.

بانيجا نجح اليوم في إحراز واحد من أهداف الشباب الأربعة ضد الباطن، وقد سجله من ركلة جزاء بعدما تقدم لتسديدها رغم أنه أهدر 3 من آخر 4 ركلات سددها في الدوري السعودي.

النجم الأرجنتيني افتتح مشواره مع ركلات الجزاء هذا الموسم في الدوري السعودي بالتسجيل أمام أبها والاتفاق، ومن ثم أضاع واحدة أمام ضمك ونجح في إحراز الثانية خلال نفس اللقاء.

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اللاعب الذي ارتدى قميص الليوث صيف 2020 سدد ركلتي جزاء بعد ذلك وأهدرهما، أمام الحزم وضمك، ورغم ذلك تقدم لتسديد الركلة التي احتسبت خلال مواجهة الباطن مساء اليوم ونجح في تسديدها.

التويجري علق على هذا الأمر ناصحًا بانيجا بإبعاد الضغط عن نفسه والابتعاد عن تسديد ركلات الجزاء خلال الفترة القادمة، مطالبًا إياه بعدم تقليد ما فعله حمدالله مع النصر موسم 2020-2021 حين أصر على تسديد ركلات الجزاء رغم عدم نجاحه في ذلك وإهداره 5 ركلات من إجمالي 12.

وأضاف ردًا منه على سؤال حول إصرار بانيجا تسديد ركلات الجزاء رغم فشله في ترجمتها لأهداف مؤخرًا "أنا لا أحب العناد والمكابرة من اللاعبين، لا أفضل أن يضع اللاعب نفسه تحت الضغط، قد يُهدر ركلة جزاء في وقت حاسم ويتسبب في ضياع 3 نقاط مهمة عن فريقه".

تابع "بعض اللاعبون يُكابرون، تذكرون ما فعله حمدالله مع النصر حين سجل رقمًا قياسيًا في عدد ركلات الجزاء الضائعة، وقد أهدر واحدة أمام مارسيلو جروهي حارس الاتحاد، لا يجب اتخاذ هذا النهج بل اترك ركلة الجزاء للاعب آخر لا يُعاني من ضغط إهدار ركلات الجزاء كما تعانيه أنت في تلك الفترة".

ماجد التويجري يعلق على اصرار #بانيجا على تنفيذ ركلات الجزاء رغم اهداره كثير من الركلات #كورة_روتانا #الشباب_الباطن pic.twitter.com/h5uNrPWTo6 — برنامج كورة (@korarotana) March 5, 2022

أتم "دعك من تلك المكابرة حتى لا تتأثر نفسيًا بإهدار ركلات الجزاء، وإلا ستفقد ثقتك بنفسك".

يُشار إلى أن فوز الشباب اليوم أعاده للمركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، والذي قد يزيد نقاطه حال لم يخسر أمام الهلال في المباراة المؤجلة التي ستُقام يوم الثلاثاء القادم.