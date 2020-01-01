بالوتيلي يهاجم جماهير لاتسيو بعد الهتافات العنصرية عليه

اللاعب الإيطالي يتعرض لهتافات عنصرية من جديد

هاجم ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق بريشيا الإيطالي، جمهور لاتسيو بسبب الهتافات العنصرية التي صدرت منهم تجاهه اليوم في مباراة الفريقين.

وتعرض بالوتيلي، لهتافات عنصرية في مباراة الفريقين اليوم، والتي انتهت بفوز لاتسيو بهدفين لهدف في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي.

كونتي: أحترم جاتوزو وهذا هو موقفي من فيدال

وكتب صاحب الـ 29 عاماً، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: "إلى جماهير لاتسيو التي كانت موجودة في ملعب اللقاء اليوم، عار عليكم".

وافتتح بالوتيلي التسجيل في المباراة لفريقه في الدقيقة 18، قبل أن يتوقف اللقاء بعد مرور نصف ساعة بسبب التصرفات العنصرية من جمهور لاتسيو، الذي أصدر أصوات القرود تجاه لاعب بريشيا.

ومن جانبه رفض إنزاجي، مدرب نسور العاصمة الإيطالية، تصرفات جمهور فريقه.

وليست هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها بالوتيلي لمثل تلك التصرفات هذا الموسم، إذ تعرض لهتافات وأفعال مماثلة في مباراة فيرونا خلال أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن المهاجم الإيطالي، هذا الموسم نجح في تسجيل خمسة أهداف مع فريقه في 13 مباراة بالدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن بريشيا يحتل المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 39 نقطة.