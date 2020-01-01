كونتي: أحترم جاتوزو وهذا هو موقفي من فيدال

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد على صعوبة مواجهة نابولي واحترامه الكبيرة لجاتوزو.

أكد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر على احترامه الكبير لنظيره جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين بالدوري الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر كونتي في تصريحات صحفية أدلى بها وتطرق خلالها للحديث عن الأنباء التي ربطت التشيلياني أرتورو فيدال بالانضمام للفريق.

وقال كونتي: "الفريق عاد من فترة الأعياد في حالة جيدة ولديهم معنويات مرتفعة، أنا سعيد بذلك لكننا سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام نابولي".

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وأضاف: "هم فريق يملك جودة عالية وعناصر مميزة بالإضافة للمدير الفني الجديد جاتوزو الذي سيكون حصريًا للغاية معنا خصوصًا في بدايته معهم".

وأكمل: "جاتوزو لديه رغبة كبيرة وأحترمه بشكل واضح لأنه واجه العديد من الصعوبات ومر بالكثير من الأشياء التي لم لا يستطيع الجميع المرور بها".

وعندما تم سؤاله عن أرتورو فيدال: "لا أحب الحديث عن لاعب يرتدي قميصًا آخر كنوع من الاحترام له ولناديه، لم أفعل ذلك في الماضي ولن أفعله الآن".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على توصل إنتر لاتفاق رفقة فيدال على افتعال الأزمات في برشلونة ليوافقوا على رحيله لصفوف النيراتزوري.