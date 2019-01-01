بالوتيلي يلمح إلى رحيله عن صفوف مارسيليا
هيثم محمد فيسبوك تويتر
بعث ماريو بالوتيلي، النجم الإيطالي، برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلمح إلى رحيله عن صفوف ناديه الحالي مارسيليا.
بالوتيلي انضم للنادي الفرنسي في يناير الماضي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف بخمسة عشر مباراة خاضها، ولكن طُرد بلقاء الأخير الجمعة أمام مونبلييه.
وقال بالوتيلي عبر حسابه على انستجرام: "مارسيليا، شكراً على تلك الشهور الخمسة حتى ولو لم نحقق المطلوب من الأهداف".
وأكمل: "أريد شكر الجميع، من المدرب، والجهاز الفني، اللاعبين، الرئيس، الإدارة، وكل من يعمل في مارسيليا، والجماهير".
وختم: "شكراً لكم وأتمنى أن ألقاكم قريباً في المستقبل وحظاً سعيداً في الأعوام المقبلة لكم".
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@olympiquedemarseille thank you everybody for these amazing 5 months even if we didn’t achieve our objectives I really wanna say thank to the coach and staff.. players.. president and directors.. everyone that works with Om.. supporters.. THANK YOU AND HOPEFULLY.. see you soon or good luck for everything in the furlture years and #allezlom⚽️🔵⚪️
وتحدثت عدة تقارير عن وجود اهتمام في الدوري الإيطالي ببالوتيلي، وبالتحديد من قبل بريشيا الصاعد حديثاً، المدينة التي نشأ بها اللاعب.
وسبق لبالوتيلي اللعب في إيطاليا مع إنتر وميلان، كما مثل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج سابقاً.