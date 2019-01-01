ماركينيوس: لم أفهم تصريحات مبابي

تعرف على رأي ماركينيوس في تصريحات مبابي

أكد ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أنّه لم يفهم تصريحات كيليان مبابي الأخيرة والتي تحدث فيها عن مستقبله مع النادي العاصمي.

مبابي أكد رغبته تحقيق النجاح سواء في باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر.

وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية: "لا أفهم ما الذي يعنيه مبابي بتصريحاته الأخيرة، لم يتحدث معنا عن أي شيء يخص هذا الأمر".

وتابع: "أعلم أنّه جلس مع إدارة الفريق والمسؤولين ويعرف مستقبله جيدًا، إنّه لاعب واعد ولديه الكثير من الإمكانيات المميزة ومستقبل للفريق".

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(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/zbt3EiIc85 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

التقارير الصحفية تؤكد أنّ مبابي أبرز الصفقات المطلوبة في ريال مدريد للصيف المقبل.

واختتم: "بالطبع أتمنى استمرار مبابي وتقديم كل الدعم للأسماء الموجودة في الفريق لأجل الاستمرار في المنافسة وتحقيق الإنجازات في المواسم المقبلة".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 20 عامًا خسر سباق الحذاء الذهبي رغم تسجيله 33 هدفًا بعد وصول ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، إلى 36 هدفًا.