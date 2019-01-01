بالوتيلي ضحية العنصرية من جديد في الدوري الإيطالي

واقعة مؤسفة جديدة..

يبدو وأن العنصرية في إيطاليا لن تتوقف، فبعد ما تعرض له روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان خلال مباراة كالياري في الكالتشيو، ينضم ماريو بالوتيلي إلى قائمة الضحايا هو الآخر.

ويُلاقي فريق بريشيا، والذي ينشط فيه بالوتيلي، نظيره هيلاس فيرونا في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الكالتشيو، على ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي معقل فيرونا.

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وخلال المباراة قامت جماهير أصحاب الأرض بتوجيهات الهتافات العنصرية المعتادة ضد بالوتيلي، إلى أن أشتد غيظ الدولي الإيطالي وأمسك بالكرة ورماها إلى الجماهير تعبيرًا عن غضبه.

حكم المباراة بدوره أوقف اللعب حتى تتوقف الهتافات العنصرية، ثم استأنف المباراة بعد ذلك، ويتقدم فيرونا حتى الآن بهدفين نظيفين.

يذكر أن أغلب اللاعبين أصحاب الأصول الإفريقية يعانون الأمرين داخل إيطاليا، فسبق وأن اشتكى مونتاري وإيسيان وغيرهما من العنصرية التي يتعرضون لها في مختلف ملاعب الكالتشيو.