بالوتيلي يسخر من رونالدو ومولر

بالوتيلي ونشاط كبير على وسائل التواصل الاجتماعية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، على التدخل العنيف من توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، بحق مدافع أياكس نيكو تاليافيكو في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وتعرض مولر للطرد بعد التحام عنيف بقدمه في رأس المدافع الأرجنتيني تسبب في إصابة خطيرة للأخيرة وتعرضه لجرح كبير.

مولر يقدم اعتذاره بعد واقعة مباراة أياكس

مودريتش أحتفل بحصوله على الكرة الذهبية، على ملعب البرنابيو في مباراة رايو فاليكانو.👏🏆 pic.twitter.com/l1F62l7Vdn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ونشر بالوتيلي صورة على "إنستجرام" لاحتفاله الشهير أمام ألمانيا في أمم أوروبا 2012 وقد تم تعديلها من أحد الصفحات الساخرة بإضافة مولر.

رونالدو يعلق على اشتباكه مع حارس تورينو

وفي نفس الليلة، وضع بالوتيلي صورة له وهو يشاهد مباراة تورينو ويوفنتوس أثناء اشتباك كريستيانو رونالدو مع حارس المضيف بعد تسجيله ركلة الجزاء.

وكان رونالدو قد تلقى إنذاراً بعدما احتفل بهدفه بالاصطدام بصدر حارس تورينو وما تلى ذلك من اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وعلق بالوتيلي على اللقة قائلاً: "تخيلوا لو كنت أنا من قام بتلك اللقطة، مساء الخير".

Balotelli: "If I would've done that, ciaoooo" pic.twitter.com/nf6goymaRC — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 15, 2018

وحتى الآن فشل بالوتيلي في تسجيل أي هدف مع فريقه نيس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.