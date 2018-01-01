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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رونالدو يعلق على اشتباكه مع حارس تورينو

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لقطة غريبة بعد هدف المباراة الوحيد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، التعليق على لقطة اشتباكه مع سالفادور إيكازو، حارس تورينو، وركز على أهمية الانتصار ضمن ديربي تورينو مساء السبت.

وسجل رونالدو الهدف من علامة الجزاء وذهب واصطدم بصدر إيكازو أثناء احتفاله ليتلقى البطاقة الصفراء من ماركو جويدا، حكم المباراة، ولكن أظهرت الكاميرات اللاعبين وهم يتصافحان بعدها.

وعلق رونالدو مع "دازون" قائلاً: "قام بعمل جيد في محاولته التصدي للركلة، ولكني ضربتها بقوة ودخلت، هذا هو الأمر الهام".

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وأضاف: "المباراة كانت صعبة والأرضية غير مستوية ولكن قدمنا عرضاً أفضل وصنعنا فرصاً أكثر من تورينو واستحقينا المكسب".

وختم: "أنا سعيد بالانتصار وتسجيلي الهدف الخمسة آلاف، ولكن الأهم هو الانتصار".

وبهذا الانتصار، واصل يوفنتوس انطلاقته الصاروخية، الأفضل في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، بفوزه في 15 مباراة وتعادل وحيد.

يُذكر أن رونالدو يتصدر لائحة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفاً بالتساوي مع كريشتوف بيونتك، مهاجم جنوى.

 

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