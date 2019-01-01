بالوتيلي يهاجم الحكم بسبب يوفنتوس

ظهور أول مخيب لسوبر ماريو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا، في سجال حاد مع الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه أمام يوفنتوس عقب نهايتها بانتصار الضيوف بهدفين لهدف.

بالوتيلي شارك للمرة الأولى هذا الموسم مع بريشيا بعد انتهاء إيقافه، ولكن لم يظهر بمستوى إيجابي وفشل في هز الشباك.

واتجه بالوتيلي بعد نهاية المباراة لطاقم التحكيم وسُمع وهو يقول: "دائماً هو يوفنتوس، دائماً أنتم معه".

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وحاول سوبر ماريو الاحتكام بالحكام، ولكن زملائه تدخلوا وقاموا بإبعاد المهاجم الدولي الإيطالي قبل أن يتفاقم الوضع.

وقام الحكم بتوجيه بطاقة صفراء لبالوتيلي بسبب احتجاجه، وذلك عقب نهاية المباراة في غرف خلف الملابس بحسب "ميدياست".

وعاد بالوتيلي لإيطاليا هذا الصيف من بوابة فريق مدينته بريشيا بعد تجربة فرنسية مع نيس، وبعدها مارسيليا.