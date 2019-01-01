بيانيتش آخر ضحايا العنصرية في إيطاليا

تكرر الوقائع العنصرية في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انضم ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، لقائمة نجوم ضحايا العنصرية في إيطاليا بعد الهتافات التي تعرض لها في لقاء بريشيا بالدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس بهدفين مقابل واحد على مضيفه مساء الثلاثاء، وسجل اللاعب البوسني الهدف الثاني من كرة ثابتة بالشوط الثاني.

وذكرت "توتوسبورت" أن بيانيتش تم نعته بالغجري من قبل أولتراس بريشيا أثناء المباراة، بالإضافة لتوجيه عدة إساءات وسبه من الجمهور.

ورد بيانيتش على الأولتراس بعد هدفه بالاحتفال أسفل المدرج الذي تحتله جماهير الأولتراس، مما أثار غضبهم بشكل أكبر.

بيانيتش يُحذر من تكرار سيناريو بريشيا في المستقبل

وواجهت إيطاليا عدة حالات عنصرية هذا الموسم، آخرها الهتافات بحق دالبرت، لاعب فيورنتينا، من جمهور أتالانتا، وواقعة روميلو لوكاكو في مباراة كالياري وإنتر.