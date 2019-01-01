بالميراس يُعقد مهمة النصر في التعاقد مع لاعب وسط تشيلي

هل تُحسم الصفقة في الساعات القادمة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبحت مهمة النصر الإماراتي في التعاقد مع إستيبان بافيز أكثر صعوبة بعد اهتمام بالميراس بالتعاقد مع لاعب منتخب تشيلي.

ويتواجد بافيز حاليًا في البرازيل مع منتخب لاروخا للمشاركة في كوبا أمريكا، وقد تقدم النصر بعرض رسمي قيمته 600 ألف دولار لاستعارة اللاعب صاحب الـ29 عامًا من ناديه كولو كولو، خاصة في ظل رغبته حسم الصفقة قبل انطلاق البطولة القارية حتى لا تزداد قيمة اللاعب المالية وتزداد رقعة المنافسة على ضمه.

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موقع باوتا التشيلي أوضح أن باليمراس الذي يُدربه المخضرم لويس فيليب سكولاري أبدى اهتمامه بضم بافيز وسيُحاول ضمه في الأيام القادمة، مما يُعقد من مهمة النصر في ضمه.

ولم تتضح بعد رغبة بافيز، وإن كان سيُفضل البقاء في قارة أمريكا الجنوبية أم يُفضل الانتقال للعب في الإمارات.