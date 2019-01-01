الجزيرة يدخل سباق التعاقد مع باتنا

مهاجم الوحدة على أعتاب الرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل الجزيرة سباق التعاقد مع مراد باتنا مهاجم الوحدة المطلوب في عدد من أندية دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورغم أن عقد باتنا مع الوحدة مازال ممتدًا لموسمين، إلا أنه خرج من حسابات "أصحاب السعادة" لأسباب إدارية وسلوكية بعد ثبوت ادعائه الإصابة لعدم اللعب.

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وسبق أن أبدى كلًا من حتا وخورفكان اهتمامهما بضم المهاجم المغربي بعد صعودهما لدوري الخليج العربي الموسم القادم، كما كشف أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم في الوحدة عن اهتمام أحد الأندية السعودية بضمه لكن دون الكشف عن هويته.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا انضم للوحدة قادمًا من الفتح الرباطي المغربي صيف 2017، وقد خاض مع الفريق 33 مباراة أحرز خلالها 17 هدفًا وصنع 20.