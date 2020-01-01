بالإضافة لجوارديولا يوفنتوس يسعى لخطف جيسوس من مانشستر سيتي

نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للحصول على خدمات جابرييل جيسوس من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن إدارة يوفنتوس لا تريد الاكتفاء بفكرة ضم بيب جوارديولا لصفوف البيانكونيري.

ويريد نادي يوفنتوس أن يستغل الحالة السيئة التي يعاني منها مانشستر سيتي في الوقت الحالي بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تم توقيعها على بطل الدوري الإنجليزي.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة اللاعب السوقية هي 70 مليون يورو لن تقل قيمة الصفقة المادية عنهم في ظل رغبة مانشستر سيتي في الحفاظ على نجومه وتحسين مدخلاته لو اضطر لبيع أحدهم.

وأثار عدم مشاركة جونزالو هيجواين الأخيرة مع يوفنتوس الكثير من الجدل حول مستقبله في البيانكونيري وهو ما يغذي أنباء رغبة الإدارة في مهاجم جديد.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن يوفنتوس يسعى أيضًا للحصول على خدمات المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الصيف المقبل.