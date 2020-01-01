أنباء سعيدة ليوفنتوس بشأن المصابين

قبل القمة الأوروبية..

تلقى ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، أنباءً سعيدة، بعدما عاد الثنائي سامي خضيرة وفيديريكو بيرنارديسكي إلى التدرب مع المجموعة من جديد.

خضيرة مُصاب منذ مدة طويلة للغاية وخضع إلى عملية جراحية منذ شهرين في قدمه اليسرى، ولكن أخيرًا، عاد الدولي الألماني ليزيد من قوة منتصف ميدان كتيبة ساري.

الثنائي سيكون متاحًا على طاولة ساري في مباراة سبال القادمة بالدوري الإيطالي يوم السبت المقبل، على أن يتواجدا أيضًا أمام ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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في الوقت نفسه، فيظل موقف ميراليم بيانيتش ضبابيًا إلى حد كبير، فالبوسني الذي أُصيب في مباراة بريشيا الأخيرة، من غير المعلوم إذا كان ليتواجد أمام سبال أم لا.

كيليني يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

لكن أغلب الظن أن ساري سيبقيه بعيدًا عن المباراة كإجراء وقائي من أجل ضمان وجوده أمام ليون، وقد أظهرت آخر الاختبارات الطبية أن إصابته ليست بالخطيرة على كل حال من الأحوال.

يذكر أن يوفنتوس قد استرد مدافعه الأبرز والأهم جورجيو كيليني الأسبوع الماضي، وقد تمت إضافته إلى القائمة الأوروبية مجددًا لتأمين الخط الدفاعي بوجوده مع بونوتشي ودي ليخت في أعقاب إصابة ميريه ديميرال.

كما تجدر الإشارة إلى أن البيانكونيري يحتل صدارة ترتيب السيري آ حاليًا وحيدًا برصيد 57 نقطة في أعقاب سقوط إنتر في فخ الهزيمة من لاتسيو بهدفين لهدف.