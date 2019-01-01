بالأرقام.. دي خيا يقدم الموسم الأسوأ له مع مانشستر يونايتد

هدف ألونسو عمق جراح ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ارتكب ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد خطأ فادحًا جديدًا أمام تشيلسي أسفر عن هدف تعادل الضيوف في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

وبهذا الخطأ يكون دي خيا قد تسبب في استقبال 3 أهداف في آخر 4 مباريات مع مانشستر يونايتد، وهو نفس العدد الذي تسبب فيه الحارس الإسباني في 123 مباراة سابقة.

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وجاءت الأخطاء من دي خيا في هدف ليونيل ميسي الثاني ضد برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بالإضافة إلى هدف ألونسو اليوم وهدف ليروي سانيه في مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي.

كما أن هذا هو أكثر موسم استقبل فيه دي خيا أهدافًا (51 هدفًا)، بالإضافة إلى أن اليونايتد هذا الموسم أقل فريق في البريميرلييج خروجًا بشباك نظيفة على ملعبه.

وقد خرج دي خيا بالشباك النظيفة هذا الموسم في مبارتين فقط على ملعب "أولد ترافورد".

يشار إلى أن ديفيد دي خيا كان قد ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر، لرفضه تجديد عقده اعتراضًا على قيمة راتبه.