ساري: أريد الاستمرار في تشيلسي والوقت سيطور الفريق

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي ويقول أنه يسعى للاستمرار مع البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي وعلى رغبته في الاستمرار مع البلوز لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة للوقت ببداية الموسم الجاري من أجل الإعداد له.

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وقال ساري: "كرة القدم الإنجليزية مختلفة، لا أريد أن أقول إذا كانت أفضل أو أسوأ لكنها مختلفة، الدوري الإنجليزي مذهل، وأريد أن أستمر هنا في تشيلسي، لأن المستوى عالي للغاية".

وأضاف: "الأجواء في الملاعب رائعة للغاية، البطولة ككل مذهلة بالنسبة لي، وأسعى لأستمر هنا، وأعتقد أنني أستطيع التطور، لم نحصل على الوقت الكافي في بداية الموسم، ووجدنا أنفسنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

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وأكمل: "في نابولي استطعت أن أحصل على فترة إعداد جيدة، لذلك هناك فارق كبيرة، لقد كنت في حاجة للوقت، وفي الموسم المقبل سأحصل على المزيد منه".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ولديه مواجهة هامة أمام مانشستر يونايتد اليوم.