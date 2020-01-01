باكو ألكاسير يطير إلى إسبانيا وضبابية في موقف تشان ودورتموند

ليس فالنسيا..

أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، عن رحيل باكو ألكاسير عن صفوف أسود الفيتسيفاليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن تكون وجهته المقبلة هي العودة للدوري الإسباني.

وكان دورتموند قد أعلن في بداية يناير الحالي عن تعاقده مع إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج، لتتقلص فرص ألكاسير في المشاركة أساسيًا بعدما فقد أيضًا ثقة مدربه لوسيان فافر منذ بداية هذا الموسم.

الدولي الإسباني ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى فالنسيا، غير أن آخر التقارير أكدت على أنه سوف ينضم إلى فياريال نظير 23 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي اشتراها به دورتوند مع برشلونة العام الماضي.

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زورك في تصريحات للموقع الرسمي لدورتموند قال "سمحنا لباكو ألكاسير بالسفر إلى إسبانيا لإجراء محادثات نهائية مع أحد الفرق هناك. لم يكن هذا القرار سهلًا.".

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في الوقت نفسه، فقد كشف زورك على أن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بصفقة انتقال إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، إلى النادي الألماني خلال الساعات القليلة المقبلة، رغم تأكيدات الصحافة أن الاتفاق بين كل الأطراف قد تم.

"لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. سوق الانتقالات محدود زمنيًا الآن، لا أؤمن بأي تقارير أو تكهنات من الصحافة."

يذكر أن دورتموند أيضًا على مقربة من التخلص من جاكوب برون لارسن، وهو ما أكده زورك بقوله أن هناك صفقة أو اثنين قد يحدثان إبان الساعات القليلة المقبلة.