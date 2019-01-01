باكايوكو مودعًا ميلان: شكرًا لكم جميعًا

هل يعود اللاعب لتشيلسي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح تيمو باكايوكو بقوة لرحيله عن ميلان وعودته لتشيلسي عقب نهاية فترة إعارته للنادي الإيطالي.

وانضم باكايوكو للميلان العام الماضي بالإعارة لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا مقابل 35 مليون يورو هذا الصيف، ورغم أن ميلان لم يُعلن موقفه النهائي من استخدام حق الشراء من عدمه، إلا أن اللاعب استبق هذا الأمر ونشر رسالة وداعية.

وكتب الفرنسي على حسابه الرسمي على إنستجرام "رغم الانتصار على سبال إلا أننا فشلنا في تحقيق هدفنا بإنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم".

جاتوزو: قرار الرحيل عن ميلان مؤلم، لكنه مدروس

"خيبة الأمل تلك لا تمحي كل شيء، وأود أن أشكركم جميعًا. شكرًا لكم لدعمكم الذي كان جميلًا ولطيفًا بعد بداية صعبة لعلاقتنا معًا".

"شكرًا لكم للحب الذي أظهرتوه تجاهي في اللحظات الصعبة، شكرًا لهتافاتكم وأغانيكم التي يتردد صداها في رأسي. شكرًا لتشجيعكم لي في الشارع وعبر السوشيال ميديا. وشكرًا لأنكم جعلتم من سان سيرو ملعبًا فريدًا".

أتم "شكرًا لكل تلك الذكريات الجميلة، والتي سترافقني في كل مكان وللأبد. أراكم قريبًا. فورتسا ميلان".

يُذكر أن ميلان بصدد الإعلان عن رحيل المدرب جينارو جاتوزو، والذي كان قد أكد على أهمية بقاء اللاعب في ميلانو للمواسم القادمة.