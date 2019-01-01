جاتوزو: قرار الرحيل عن ميلان مؤلم، لكنه مدروس

المدرب سيفسخ عقده بالتراضي مع النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جينارو جاتوزو اتخاذه قرار الرحيل عن ميلان هذا الصيف، واصفًا القرار بالمؤلم والمدروس.

وكانت جُل المصادر الإيطالية قد أجمعت أمس على اتفاق جاتوزو مع إيفان جازيديس المدير التنفيذي للميلان على فسخ العقد بينهما بالتراضي، وقد وافق المدرب على ذلك متخليًا عن 90% من قيمة رواتبه لموسمين قادمين.

ميلان يتفق مع جاتوزو على فسخ العقد بالتراضي

وتحدث جاتوزو لصحيفة لاريببليكا عن هذا القرار قائلًا "اتخاذ قرار الرحيل عن ميلان ليس سهلًا، لكنه قرار اضطررت لاتخاذه".

أضاف "لم تكن هناك لحظة محددة اتخذت بها هذا القرار، بل مجموع تلك الأشهر الـ18 التي كنت بها مدربًا لنادٍ لن يكون أبدًا بالنسبة لي مثل بقية الأندية. الأشهر التي عشتها هنا بعاطفة كبيرة لن تُنسى أبدًا".

"بالنسبة لي هو قرار مؤلم، لكنه مدروس. أمتلك عقدًا يمتد لعامين إضافيين لكني تخليت عنه لأن قصتي مع ميلان لن تكون أبدًا مسألة مال".

يُذكر أن سيموني إنزاجي وليوناردو جارديم وماركو جامباولو هم أبرز المرشحين لخلافة جاتوزو في تدريب الروسونيري.