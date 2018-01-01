باسين فورتشن يُوضح سبب رفضه البقاء في آرسنال

اللاعب الشاب توجه بالشكر لآرسين فينجر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ياسين فورتشن مهاجم سيون أنه رفض تجديد عقده والبقاء مع آرسنال لرغبته اللعب مع الفريق الأول.

وانضم فورتشن صاحب الـ19 عامًا لأكاديمية آرسنال للشباب قادمًا من أكاديمية لينس عام 2015، وبعد 3 سنوات في لندن رفض عرضًا من آرسنال لتوقيع عقد يمتد لـ4 سنوات قادمة مفضلًا الرحيل إلى سويسرا.

وفي مقابلة مع فووت ميركاتو أوضح اللاعب الفرنسي أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن لينس لأنه كان يتطور جيدًا هناك لكن إدارة النادي اتخذت قرارها وأبلغته أنه لا يمتلك خيارًا سوى الرحيل، وتوجه بالشكر لآرسين فينجر المدير الفني السابق للمدفجعية على متابعته له وضمه للفريق.

إيان رايت يُطالب ببيع 3-4 لاعبين من التشكيل الأساسي لآرسنال

وعن سبب رفضه تجديد العقد، قال صاحب الـ9 مباريات وهدفين هذا الموسم في سويسرا "آرسنال عرض علي عقد يمتد لـ4 سنوات لكني أردت الدخول لكرة القدم الاحترافية. آرسنال نادٍ عظيم لكني احتجت للعب أكثر، علي أن ألعب ولذا اخترت الرحيل".

"البقاء في آرسنال كان صعبًا مع كل تلك الأسماء الكبيرة والمدرب الجديد إيمري. لقد تحدثت مع بيير ميرتساكير وكان يرغب ببقائي في النادي، جعلني أفكر كثيرًا لكني قررت في النهاية الرحيل ولم أكن قد تواصلت بعد مع سيون بل مع أندية أخرى".

أتم "سيون تواصل معي بعد إعلان رحيلي بأسبوعين. أردت العودة إلى فرنسا لكن سيون أقنعني باللعب معه بعد عدة مقابلات مع مسؤوليه".