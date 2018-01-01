إيان رايت يُطالب ببيع 3-4 لاعبين من التشكيل الأساسي لآرسنال

أسطورة آرسنال يتحدث بعد ألم الخسارة أمام ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب إيان رايت أسطورة آرسنال إدارة النادي بتوفير الدعم المالي المطلوب للمدرب أوناي إيمري ليقوم بما يلزم لدعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وخسر آرسنال أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وأوضح المدرب عقب اللقاء أن النتيجة صعبة لكنها لا تعبر عن الفارق الحقيقي بين الفريقين، مؤكدًا وجود أخطاء وسلبيات في منظومة فريقه الدفاعية ومطالبًا اللاعبين بالتمتع بالعقلية المناسبة للفوز في المباراة القادمة على فولهام.

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وعلق رايت عبر قناته الشحصية على يوتيوب معبرًا عن رغبته إبعاد عدد من اللاعبين عن الفريق وشراء آخرين أفضل منهم، مضيفًا "علينا أن نتخلى عن اللاعبين الذين يجب التخلي عنهم".

"ما ظهر لي أننا بحاجة للاعبين، هناك 3-4 لاعبين في التشكيل الأساسي يجب بيعهم أو استبعادهم من الفريق لأننا بحاجة لبدء عملية التطور والتقدم".

يُذكر أن آرسنال يتحرك استعدادًا لسوق الانتقالات الشتوي، خاصة مع الحديث عن إمكانية رحيل كلًا من مسعود أوزيل وآرون رامسي.