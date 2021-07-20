باريس لا يتوقف ويصبح على بعد خطوة لضم نجم مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان يقترب لضم نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض مبدأي لضم لاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي بول بوجبا مع الشياطين الحمر في صيف 2022.

كيف كان عرض باريس سان جيرمان؟

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن بول بوجبا بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد.

وذكرت أن سان جيرمان يجهزعرضًا أوليًا بقيمة 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع بوجبا، كي يكون خامس صفقات الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

موقف بوجبا من عرض باريس سان جيرمان؟

حسب التقرير فإن التواصل بين مسؤولو باريس سان جيرمان وممثلي بول بوجبا قم تم بالفعل خلال الفترة الماضية، ومن جانبه يرحب بوجبا بالانضمام إلى صفوف الفريق الباريسي.

وأن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيكون صاحب ثالث أعلى راتب في باريس سان جيرمان، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

موقف مانشستر يونايتد من رحيل اللاعب؟

أفادت "ليكيب" بأن إذا وصلت قيمة الصفقة لنحو 50 مليون يورو، سيصعب على مانشستر يونايتد رفضه حينها، حيث أنه لا يتبقى في عقد اللاعب سوى موسم واحد، وقد يرحل بعد أقل من موسم بلا مقابل.

ويذكر أن بوجبا انضم لمانشستر يونايتد قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016 وشارك في 199 مباراة سجل خلالهما 38 هدفًا، وحقق لقبين هما، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.

اقرأ ايضًا:

حسم مصير فينيسيوس في ريال مدريد بعد ربطه بمانشستر يونايتد

روني يحذر سانشو ومانشستر يونايتد!

لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف برشلونة الجديد