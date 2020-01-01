باريس يفاضل بين سليماني ومهاجم ريال مدريد

بي إس جي يبحث عن مهاجم

أفادت تقارير بوجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لاعب موناكو إسلام سليماني أو مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش حال رحيل إديسون كافاني.

كافاني ارتبط بترك بي إس جي خلال انتقالات يناير بعد أن تقدم بطلب رسمي لترك النادي، وسط صراع من قبل أتلتيكو مدريد وتشيلسي على خدماته.

وبحسب "فوت ميركاتو"، فالنادي العاصمي الفرنسي حدد لاعبين كمعوض محتمل لرحيل هدافه الأوروجوياني، وهما سليماني المتألق مع موناكو، ويوفيتش.

رسمياً | ريال مدريد يقطع إعارة فاييخو مع وولفرهامبتون وينقله لغرناطة

ويلعب سليماني معاراً من ليستر سيتي، وفتح مدرب الأخير برندان رودجزر الباب لانتقاله لنادي جديد، كما كشف مدرب موناكو روبيرت مورينو أن الجزائري محط أحاديث بخصوص الانتقالات.

وارتبط سليماني بالعودة لإنجلترا، في ظل وجود اهتمام من أستون فيلا، توتنهام، ومانشستر يونايتد، بحسب الإعلام الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن وكيل سليماني تحدث مع مسؤولي بي إس جي بخصوص انتقاله معاراً لنهاية الموسم، نفس الأمر الذي فعله ليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي مع وكيل يوفيتش.

وبدأ يوفيتش الأسابيع الماضية في اللعب بشكل مستمر مع النادي الملكي بعد إصابة كريم بنزيمة، ولكن تعافي الأخير قد يعني تراجع الصربي الشاب مجدداً لمقاعد البدلاء.

وسجل يوفيتش حتى الآن هدفاً وحيداً رفقة ريال مدريد منذ انتقاله إلى صفوف الصيف الماضي من إينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو.