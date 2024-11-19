"لا نستطيع دفع هذا المبلغ!".. باريس سان جيرمان ينفي مزاعم برشلونة بشأن لامين يامال

الفتى الأعجوبة مرصود من كبار العالم

خرجت تقارير من إسبانيا تفيد بأن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض الصيف الماضي لبرشلونة بقيمة 250 مليون يورو من أجل ضم الموهبة الإسباني الواعد لامين يامال، فقابل برشلونة هذا العرض بالرفض.

هذه التقارير استندت إلى تصريحات إنريك ماسيب، مستشار والذراع اليمنى لجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن العرض الضخم الذي تلقاه النادي الإسباني من أجل إطلاق سراح جوهرته الثمينة، لامين يامال.

ماسيب حل ضيفًا على البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "إل شيرنجيتو" الذي يقدمه جوسيب بيديرول، وأكد أن برشلونة تلقى عرضًا بقيمة 211 مليون دولار (200 مليون يورو) لبيع لامين يامال، لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت الأمر بشكل قاطع، متمسكة بالموهبة الإسبانية الشابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "لقد قال لابورتا بالفعل إنه تلقى عرضًا بقيمة 200 مليون يورو، كان العرض من أحد أندية فرنسا، لكن الرئيس رفضه ولم يفكر فيه أبدًا".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية بدورها أشارت إلى أن أحد المصادر داخل النادي الباريسي نفى لهم كل هذه الأنباء بنسبة "مليون بالمئة" مؤكدين أن النادي العاصمي "لم يتقدم بهذا العرض لأنه لا يستطيع تحمل هذا المبلغ".

ولكن المصدر ذاته أفاد بأن المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس أجرى بالفعل استفسارات خلال فترة الانتقالات بشأن وضع اللاعب، لكن هذا ليس خارجًا عن المألوف، وهو معتاد على التواصل مع الأندية والاحتفاظ بملفات اللاعبين ووضعية كل منهم في سوق الانتقالات.