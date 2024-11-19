مبابي يفك الشفرة .. مستشار لابورتا يكشف عن عرض الـ200 مليون يورو لخطف لامين يامال من برشلونة!

"مقارنة لامين مع ميسي أمر لابد منه"

كشف إنريك ماسيب، مستشار والذراع اليمنى لجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن العرض الضخم الذي تلقاه النادي الإسباني من أجل إطلاق سراح جوهرته الثمينة، لامين يامال.

ماسيب حل ضيفًا على البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "إل شيرنجيتو" الذي يقدمه جوسيب بيديرول، وأكد أن برشلونة تلقى عرضًا بقيمة 211 مليون دولار (200 مليون يورو) لبيع لامين يامال، لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت الأمر بشكل قاطع، متمسكة بالموهبة الإسبانية الشابة.

وأوضح: "لقد قال لابورتا بالفعل إنه تلقى عرضًا بقيمة 200 مليون يورو، كان العرض من أحد أندية فرنسا، لكن الرئيس رفضه ولم يفكر فيه أبدًا".

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وعندما قال مقدم البرنامج، إن لامين يعتبر بمثابة "البديل المثالي" لمبابي، ألمح ماسيب إلى أن باريس سان جيرمان هو الذي قدم العرض (دون أن يذكر اسم النادي)، حيث قال: "حسنًا، عندما يكون لديك المال ولديك طريقة لدفع ثمنه، فيمكنك أن تطمح إلى محاولة التعاقد مع الجميع".

وقال ماسيب: "لامين يامال الأفضل في العالم؟ أعتقد أنه اللاعب الأكثر حسمًا في برشلونة الآن، لكني لا أعتقد أن الحديث عن صبي يبلغ من العمر 17 عامًا باعتباره الأفضل في العالم أمر جيد بالنسبة له، حسنًا، لكن بالنسبة لنا، أن نعتقد أن لدينا الأفضل في العالم فهذا الأمر رائع للغاية ".

وأضاف: "لامين ظهر لنا في وقت مثالي، لقد فاز ببطولة أوروبا وبزغ نجمه مع برشلونة، في نفس العام الذي قرر فيه مبابي الانتقال إلى ريال مدريد، الأمر أشبه بالفوز بورقة اليانصيب، لقد أصبح ظاهرة عالمية في وقت قصير جدًا، لكن يجب أن نكون هادئين في التعامل معه"

وسأل بيدريرول ضيفه عن مقارنة يامال مع ميسي، ليرد قائلًا: "هذا أمر لا مفر منه.. أعني أنه في كل مباراة يفعل شيئًا يجعلك عاجزًا عن الكلام. إنه لشرف لليجا وبرشلونة أن يكون لديهما لاعبين مثل لونيل ولامين".