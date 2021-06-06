برشلونة يجهّز ريمونتادا مجنونة بعد ضياع صفقة فاينالدوم!

النادي الباريسي خطف جورجينيو فاينالدوم.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة قد وضع متوسط ميدان ميلان هاكان تشالهان أوغلو بعد ضياع فرصة ضم نجم ليفربول جورجينيو فاينالدوم.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن قرار النجم الهولندي جورجينيو فاينالدوم بالانضمام لباريس سان جيرمان بشكل نهائي.

جاء هذا عقب أن قدم الفريق الفرنسي عرضًا قيمته تتجاوز ضعف عرض برشلونة، ولا يوجد نية لدى النادي الكتالوني برفع عرضه.

وأوضح الصحفي أن النادي الفرنسي سيقوم بالفحوصات الطبية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة، وسيتم الإعلان عن الصفقة.

وردًا على ذلك قالت ماركا الإسبانية إن برشلونة قد بدأ بالفعل في البحث عن الخطة "ب" بعد ضياع فرصة ضم متوسط الميدان الدولي الهولندي.

لاعب خط الوسط التركي ينهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل، لقد قدم موسمًا مميزًا ولديه موهبة وملف شخصي هجومي وهو أحد أفضل منفذي الركلات الحرة في القارة.

في الصيف المقبل يمكن أن يأتي مجانًا، وهو يبلغ من العمر 27 عامًا، لذلك سيكون هناك مجال للمناورة معه، كان جزءًا من مشروع فيكتور فونت، الذي كان يدور في ذهنه إلى حد كبير كتعزيز محتمل في حال فوزه بالانتخابات.

وينتهي عقد فاينالدوم مع فريقه ليفربول بنهاية شهر يونيو الجاري، مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني لأي فريق من الثلاثي المذكور.

وحاول برشلونة الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية مع قدوم رونالد كومان لقيادة الفريق فنيًا لكن ليفربول رفض.

جدير بالذكر أن فاينالدوم ليس الهولندي الوحيد المطلوب في برشلونة بالوقت الحالي، حيث يقترب الفريق من حسم صفقة ممفيس ديباي المجانية من ليون الفرنسي.

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