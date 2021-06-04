صدمة كبيرة..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن هناك عدة عروض إنجليزية من أجل خطف نجم برشلونة الصاعد إيلاش موريبا خلال الميركاتو الصيفي.

الموندو ذكرت أن مانشستر سيتي يعد الطرف الأقرب من أجل ضم موريبا، بالإضافة إلى اهتمام ومراقبة من قبل بطل أوروبا تشيلسي والشياطين الحمر مانشستر يونايتد.

قد ينتهي الأمر بأحد أهم مواهب برشلونة، إيلاش موريبا، خارج النادي الكتالوني، بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة جوان لابورتا في الفترة الأخيرة.

موريبا البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم حول العالم، وقد نجح في فرض نفسه بالفريق الأول لبرشلونة هذا العام.

ومع اقتراب عقد اللاعب من النهاية ببقاء عام وحيد، انطلقت مفاوضات التجديد بين الطرفين في الأيام الأخيرة، غير أن النتائج حتى الآن غير مبشرة أبدًا.

شبكة "RAC" الإسبانية قالت في تقرير لها أن اللاعب قام بتغيير وكيله، وأن الوكيل الجديد ليس من النوعية المفضلة لإدارة برشلونة الحالية.

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وما زاد الأمور سوءًا من هذا الوكيل كانت طلباته المادية المرتفعة جدًا بخصوص الراتب الجديد للاعب، قيمة لم تعلن لكن المؤكد أن إدارة البرسا لا تستطيع الوفاء بها.

إن لم يقم اللاعب بتخفيض طلباته المادية، فأغلب الظن أن إدارة برشلونة ستسمح له بمغادرة كامب نو هذا الصيف لجني بعض الأموال من خلفه بدلًا من الرحيل مجانًا العام المقبل.

الجدير بالذكر أن موريبا خاض هذا الموسم بقميص برشلونة 18 مباراة على مختلف الأصعدة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا مع صناعته لـ3 آخرين.