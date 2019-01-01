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باريس سان جيرمان يفاضل ما بين نجمي إنتر وروما لتدعيم وسطه

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ناينجولان يمر بمشاكل في إنتر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية عن أن باريس سان جيرمان وجه أنظاره صوب الدوري الإيطالي من أجل التعاقد مع لاعب لتدعيم خط وسطه.

وسيفقد بي إس جي أدريان رابيو الصيف المقبل بعد رفضه تجديد عقده، كما يتوقع رحيل لاسانا ديارا هو الآخر واعتزاله اللعب.

وأفاد موقع "باريس يونايتد" المقرب من نادي العاصمة الفرنسية أن اجتماعاً دار بين مسؤولي الأخير وإنتر لمناقشة وضعية رادجا ناينجولان.

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وعاقب إنتر ناينجولان بالإيقاف لمباراة كقرار تأديبي، ولكن اللاعب عاد للمشاركة أمام إمبولي في آخر لقاءات الدور الأول.

Radja Nainggolan, Inter training

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ونفى مسؤولو إنتر في أكثر من مناسبة وجود فرصة لبيع البلجيكي خلال الانتقالات الشتوية بعد التقارير التي تحدثت عن رحيله.

وأفادت "سكاي" أن باريس اجتمع كذلك مع روما لمناقشة التعاقد مع لورينزو بيليجريني، متوسط ميدانه، الصيف المقبل.

ويمتلك بيليجريني شرطاً جزائياً بعقده الذي ينتهي في 2022 يسمح له بالرحيل مقابل 30 مليون يورو.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بأريحية عن أقرب منافسيه بعد انتهاء الدور الأول، وسيلعب مانشستر يونايتد بدوري الأبطال الشهر المقبل.

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