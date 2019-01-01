ميليتاو آخر أهداف ريال مدريد "الدفاعية" في السوق

المدافع البرازيلي مطلوب في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أضيف إيدير ميليتاو مدافع بورتو لقائمة الأهداف التي يُتابعها ريال مدريد عن كثب تمهيدًا للعمل على ضمها لصفوف الفريق الموسم القادم.

ويُعد صاحب الـ20 عامًا أحد أبرز الأهداف "الدفاعية" لكبار أوروبا حاليًا، رغم أنه لم يلعب في القارة العجوز سوى من بداية الموسم الجاري بعد انتقاله من ساو باولو إلى بورتو مقابل 4 ملايين يورو مع 10% من عائد بيعه مستقبلًا.

وتتحدث المصادر المتابعة عن اهتمام كلًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وأتلتيكو مدريد وبرشلونة بالمدافع البرازيلي، لكن صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن ريال مدريد دخل هذا السباق وأنه راقب اللاعب بالفعل في 3 مباريات سابقة وقد حصل النادي على تقارير إيجابية للغاية مما شجعه على المضي قدمًا في الصفقة.

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ويرتبط ميليتاو مع بورتو بعقد يمتد حتى عام 2023 يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو، ينخفض إلى 42 مليون يورو إن انتقل قبل الـ31 من يناير، لكن خروجه من البرتغال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري صعب للغاية.

إذ أوضحت الصحيفة أنه حتى ومع انضمام مدافع الريال السابق "بيبي" لمتصدر الدوري البرتغالي إلا أن إدارة بورتو تهدف لتعزيز صفوف الفريق وحظوظه للمنافسة على ألقاب الموسم الحالي خاصة الدوري والكأس بجانب دوري أبطال أوروبا.

ويُجيد ميليتاو اللعب في كل مراكز الدفاع، الظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع، بجانب لاعب الوسط المدافع، وقد خاض هذا الموسم مع بورتو 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.