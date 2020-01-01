باريس سان جيرمان يحدد موقفه من مبادلة جريزمان بنيمار

نبأ سيئ لبرشلونة..

تزداد صعوبة تحصل برشلونة على خدمات نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما رفض النادي الفرنسي فكرة جديدة لانضمام البرازيلي إلى البلوجرانا، وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

رغبة نيمار واضحة في العودة مجددًا إلى كامب نو، وقد حاول في الصيف الماضي غير أن تعنت إدارة بي آس جي وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة رغم المحاولات المضنية التي قامت بها إدارة جوزيب ماريا بارتوميو.

لا يزال نيمار هو الهدف الأول لبرشلونة في السوق المقبلة، لكن مع اندلاع أزمة فيروس كورونا بات الأمر صعبًا للغاية من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص، ليبرز حل إجراء صفقة تبادلية كالخيار الوحيد المتاح أمام النادي الكتالوني.

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تقارير من الصحف الفرنسية سبق وأن أشارت إلى أن عثمان ديمبيلي قد يكون جزءًا من صفقة نيمار، ومؤخرًا برز اسم أنطوان جريزمان هو الآخر كوسيلة لإقناع الإدارة الباريسية بالتخلي عن صاحب الـ28 عامًا.

لكن جوليم بالاجو، الصحفي الإسباني الشهير في صحيفة سبورت المقربة من البرسا، دحض كافة هذه الآمال بتأكيده على أن إدارة باريس سان جيرمان لا تمتلك الرغبة في عقد أي صفقة تبادلية مهما كانت الأسماء المقترحة.

بالاجو قال "تبادل جريزمان نيمار؟ سيسعد برشلونة بذلك، أراد برشلونة أيضًا أن يكون ديمبيلي جزءًا من الصفقة، لكن باريس ليس مهتمًا حاليًا بأي من الثنائي".

وأتم "بالإضافة إلى ذلك، فإن القيام بعملية مثل تلك يحتاج إلى أن تكون العلاقات جيدة بين الناديين، ومن المعروف والواضح أن هذا ليس هو الحال بين برشلونة وباريس".

لاوتارو مارتينيز حاليًا بات على بُعد خطوات من الانضمام إلى البلوجرانا في الصيف، إذ يقبل إنتر بأن تتم الصفقة بصيغة التبادل وما يتبقى فقط هو الاتفاق على أسماء من سيرحلون من البرسا إلى النيراتزوري، لكن تكرار الأمر مع نيمار يبدو مستحيلًا.

يذكر أن بحسب التقارير الأولية من إدارة البرسا فإن الخسائر الاقتصادية من توقف النشاط بفعل فيروس كورونا تصل إلى 140 مليون يورو، ولا يتوقع أن يمتلك النادي سيولة كافية لإجراء صفقة لن تقل قيمتها عن 150 مليون يورو كصفقة نيمار.