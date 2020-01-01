قبل لاوتارو.. برشلونة فشل في التعاقد مع كين

هل اقترب كين من التعاقد مع برشلونة في وقت ما؟

كشفت عدة تقارير صحفية بشكل مفاجئ أن برشلونة حاول التعاقد مع هاري كين خلال العام الماضي ولكنه فشل في ذلك في نهاية الأمر.

ويهتم برشلونة في الوقت الحالي بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يمتلك شرطًا جزائيًا مع إنتر يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو.

ولكن في ذلك الإطار، بدا حسب المصادر ووفقًا لما نشرته موندو ديبورتيفو الكتالونية أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أراد اسمًا رنانًا أكثر في الماضي.

المزيد من الفرق

واقترب هاري كين من برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما فتح بارتوميو مجالًا للتواصل مع إدارة توتنهام من أجل إتمام الصفقة.

ولكن محاولات برشلونة وآرسنال الذي حاول الأمر ذاته في نفس الوقت باءت بالفشل بسبب الرفض القاطع لإدارة السبيرز لكل ما يمس مهاجمه.

ومن أجل إبعاد برشلونة عن اللاعب، وضع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام شروطًا تعجيزية وطلبات مادية مبالغًا فيها مما أدى إلى تراجع الفريق الكتالوني.

وبات كين أحد أبرز الأسماء الرنانة في عالم كرة القدم، حيث اعتبره الكثيرون أفضل مهاجم في العالم خلال السنوات الماضية وأفضل لاعبي جيله.

نتائج فحوصات كورونا للاعبين تمنح الأمل في عودة الدوري الإنجليزي

يذكر أن توتنهام يتمسك بشدة بهاري كين كنواة لمشروع الفريق، وذلك على الرغم من تفريطه في عدد من لاعبي هذا الجيل أبرزهم كريستيان إريكسن.