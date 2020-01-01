باريس سان جيرمان يدرس شراء ضحية إبراهيموفيتش في ميلان

مقابل 30 مليون يورو

ذكرت بعض المصادر الإيطالية وكذلك الفرنسية، أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو، يدرس التعاقد مع جناح ميلان المهاجم لوكاس باكيتا قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وكان ليوناردو صاحب قرار ضم صاحب الـ22 عامًا إلى قلعة "سان سيرو" في شتاء العام الماضي، مقابل رسوم قُدرت بنحو 39 مليون يورو نظير ضمه من ناديه السابق فلامنجو، وذلك قبل انتهاء عمله في شمال إيطاليا منتصف نفس العام.

ومع ذلك، كافح اللاعب البرازيلي هذا الموسم، خاصة بعد تغيير إستراتيجية لعب الفريق لـ4-4-2 مع وصول زلاتان إبراهيموفيتش، الأمر الذي تسبب في خروجه من حسابات ستيفانو بيولي.

ولم يبدأ باكيتا آخر ست مباريات لشياطين الروسونيري، فقط اكتفى بالحصول على خمس دقائق أمام سامبدوريا، بعدها ظل على مقاعد البدلاء في ليلة الفوز على كالياري بهدفين نظيفين.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" و" le10sport" الفرنسي، فإن ليوناردو قد يعيد لم شمله بمواطنه من جديد، لكن هذه المرة في "حديقة الأمراء"، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 30 مليون يورو.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل المهاجم إدينسون كافاني، المرشح فوق العادة لمغادرة عاصمة الضوء والموضة هذا الشتاء أو مع انتهاء عقده في منتصف العام.

وفي ختام التقرير، لفتت هذه المصادر إلى وجود أسماء أخرى قد تكون تدفع ثمن تغيير أسلوب اللعب، مثل سوسو و كريستوف بيونتيك، اللذان تركهما بيولي على مقاعد البدلاء طوال مباراة عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.