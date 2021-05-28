باريس سان جيرمان يجهز عرضًا "لا يُرفض" لإنتر من أجل حكيمي

هل ينتقل الدولي المغربي؟

وجهت إدارة باريس سان جيرمان أعينها نصب نجم إنتر أشرف حكيمي لدعم الجبهة اليُمنى للنادي العاصمي في المواسم المقبلة.

بي آس جي يواجه أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن اضطرته للتعاقد مع أليساندرو فلورينزي الموسم الماضي، ولا تزال الأولوية لدعم هذا المركز بلاعب دائم من طراز عالمي.

الاتجاه في بداية المطاف كان ناحية إيمرسون، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، غير أن عودة البرازيلي إلى كامب نو تجعل مهمة التعاقد معه صعبة حاليًا.

لذلك، تضع إدارة ناصر الخليفي عينها نصب الظفر بخدمات حكيمي، الذي لن تمانع إدارة إنتر التخلي عنه حال وصول عرض مادي كبير لتعويض الخسائر الاقتصادية التي يعيشها النادي مؤخرًا.

ووفقًا لما قالته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة باريس تجهز عرضًا تصل قيمته إلى 60 مليون يورو لإغراء إنتر ببيع حكيمي.

وكيل حكيمي يرد بحسم على شائعات رحيله عن إنتر بعد مغادرة كونتي

الدولي المغربي وصل الموسم الماضي لإنتر قادمًا من ريال مدريد نظير 45 مليون يورو، ونجح في أول موسم أن يفرض نفسه كأحد أهم نجوم النيراتزوري الذين ساهموا في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وكان حكيمي قد أعرب عن رغبته في الاستمرار بإنتر بصورة طبيعية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أكده وكيله أيضًا، إلا سياسة النادي في الفترة المقبلة قد تُغيِّر كثيرًا من مجرى الأمور.

الجدير بالذكر أن حكيمي البالغ من العمر 22 عامًا يلقى اهتمامًا أيضًا من بايرن ميونخ، غير أن النادي الألماني على عكس باريس، لا ينوي تقديم عرض مادي بهذه القوة.