كلام كثير عن المغربي

رد وكيل الثنائي أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز على الشائعات التي قالت إن الثنائي سيرحل عن إنتر بعد مغادرة المدير الفني أنطونيو كونتي في الساعات الماضية.

كونتي غادر إنتر مساء الأربعاء بالتراضي، وذلك بعد أن فسر الإعلام القرار بأنه بسبب خلافات مع الإدارة بخصوص السياسات المستقبلية للنادي.

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أليخاندرو كامانو، وكيل النجمين، تحدث مع "fcinter1908" وقال: "تجربة الثنائي مع كونتي كانت جيدة للغاية ومكثفة".

وأضاف: "ربما الفريق لم ينافس في الأبطال ولكن حقق اللقب في الدوري، كان موسماً ناجحاً للغاية، ولكن للتوضيح هما لاعبان لإنتر ويلعبان من أجل إنتر".

وختم: "باريس؟ لم يحدث أي تواصل مع النادي الفرنسي".

وتم ربط حكيمي بباريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة، وقيل إن النادي الفرنسي سيعرض 50 مليون يورو لضمه.

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بينما يرتبط لاوتارو بالثنائي ريال مدريد وبرشلونة، وهو الذي يعمل حالياً مع كامانو بعد أن فسخ عقده مع وكيله السابق في الشهور الماضية.

الجدير بالذكر أن التقارير أوضحت أن إنتر مطالب بتحقيق أرباح تقارب 80 مليون هذا الميركاتو، سواء عبر تخفيض الرواتب أو بيع اللاعبين.