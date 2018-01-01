باريس سان جيرمان يسعى لتجديد تعاقد لايفن كورزاوا

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد تجديد تعاقد لاعبه لايفن كورزاوا للمحافظة عليه في صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على وجود رغبة لدى إدارة فريق باريس سان جيرمان في تمديد تعاقده لاعب لايفن كورزاوا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن النادي قد تقدم بالفعل بعقد جديد للاعبه صاحب الـ26 عام من أجل تمديد فترة تواجده مع الفريق.

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وذكرت الصحيفة أن الإدارة قد عرضت على اللاعب التواجد مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023 بعد المستويات الطيبة التي قدمها في المواسم الأخيرة.

وكان اللاعب قد تغيب عن الفريق بسبب الإصابة في الفترة الماضية لكنه عاد خلال الفوز على تولوز بهدف نظيف وتواجد في لقاء ستراسبورج الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

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ويعد كورزاوا ضمن أفضل لاعبي الدفاع في الجانب الأيمن في العالم وتناولت تقارير صحفية عديدة إمكانية رحيله عن صفوف النادي في وقت قريب.

جدير بالذكر أن كورزاوا لديه تعاقد مستمر مع فريق باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادي تريد تلافي الأخطاء التي وقعت في التجديد لأدريان رابيو الذي أوشك على الرحيل عن الفريق.