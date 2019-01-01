باريس سان جيرمان يستعد للإعلان عن راعي قميصه الجديد

النادي يهدف للحصول على مبلغ قياسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد باريس سان جيرمان للإعلان عن الراعي الجديد لقميصه في المواسم القادمة، بعدما دخل عقده مع طيران الإمارات موسمه الأخير والذي سينتهي في يونيو المقبل.

وأكدت المصادر المتابعة أن الشركة الإماراتية لن تستمر في رعاية قميص النادي الفرنسي، والتي منحته خلال المواسم السابقة 25-30 مليون يورو سنويًا، ومن المتوقع أن يظهر اسم شركة طيران أخرى على قميص النادي لكنه لن يكون الطيران القطري.

وأضافت المصادر أن النادي سيُعلن عن اسم الراعي الجديد في نهاية مارس المقبل، وأن الهدف من العقد الجديد هو الحصول على 50 مليون يورو سنويًا، ليُصبح النادي قريبًا من الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد.

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ويحصل النادي الإسباني على 70 مليون يورو سنويًا من طيران الإمارات، يليه مانشستر يونايتد الذي يحصل على 60 مليون يورو سنويًا من شيفروليه، ثم يحل برشلونة في المركز الثالث بـ53 مليون يورو من شركة راكوتين لكن مع إضافات أخرى متعلقة بالبطولات.

صحيفة لا باريسيان أوضحت أن المفاوضات حول الراعي الجديد لا تؤثر على تصميم وإنتاج قمصان النادي للموسم الجديد، إذ تعمل المصانع الآسيوية التابعة لنايكي على ذلك، ومن المتوقع أن يُعلن عن القميص الأول لباريس سان جيرمان للموسم القادم في بداية يوليو المقبل، ومن ثم سيُعلن عن القميص الثاني خلال جولة الفريق الآسيوية في نهاية يوليو، أما القميص الثالث فسيكون الإعلان عنه مع انطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.