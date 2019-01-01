ديشان يُوجه رسالة للاعبي ليون قبل مواجهة برشلونة

ماذا قال المدير الفني لمنتخب فرنسا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا رسالة للاعبي ليون قبل مواجهتهم الصعبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وطلب ديشان من اللاعبين أن يتخلصوا من الخوف ويتحلوا بالثقة، مضيفًا "عليكم ألا تخافوا أو تشعروا بالنقص، يجب أن تتحلوا بالثقة، حتى لو كان الخصم أقوى".

ليون سيستقبل البارسا في ملعبه "بارك أولمبيك ليون" مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي الأبطال، وكان الفريق قد تأهل لهذه المرحلة بعدما حل خلف مانشستر سيتي في دور المجموعات فيما تصدر الفريق الإسباني مجموعته التي ضمت بجانبه توتنهام والإنتر وأيندهوفن.

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وجاءت تصريحات المدرب السابق لليوفنتوس متناسقة مع حديث نجم الفريق السابق سوني أندرسون، والذي طالب اللاعبين باللعب على نقاط قوتهم وعدم القلق من قوة فريق مثل برشلونة، محذرًا من أن الخوف والحذر المبالغ به قد يجعلهم يندمون في النهاية.

يُذكر أن ليفربول كان آخر فريق أخرج برشلونة من دور الـ16 في دوري الأبطال، وحدث هذا موسم 2006-2007.