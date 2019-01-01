باريس سان جيرمان سجل في 38 مباراة بالدوري الفرنسي في 2019

رقم جديد لباريس سان جيرمان في 2019

حقق نادي باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا بتسجيله في 38 مباراة في الدوري الفرنسي أقيمت في عام 2019 كأعلى عدد مباريات يتم التسجيل فيه في تاريخ البطولة في عام واحد.

ويتقدم باريس سان جيرمان على إميان بهدفين مقابل لا شيء حتى الدقيقة الخمسين، حيث سجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف نيمار الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين.

وبهذا، أصبحت هذه هي المباراة رقم 38 التي يسجل فيها نادي العاصمة الفرنسية هدفًا على الأقل في منافسات الدوري الفرنسي خلال عام 2019.

وتتضمن هذه المباريات مواجهات من الموسم الماضي ومواجهات من الموسم الحالي، حيث أن هذا الرقم تحقق ما بين يناير وديسمبر من العام الحالي.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال العام الحالي، حيث سيدخل بعدها في عطلة أعياد الميلاد قبل العودة من أجل اللعب في الأسبوع الأول من يناير.

ويتصدر الفريق الباريسي جدول الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، وفي حال فاز في مباراة اليوم سيصل إلى النقطة رقم 45 بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا.

توخيل: هدية كبيرة أن أكون في باريس سان جيرمان

يذكر أن باريس سان جيرمان قد حقق لقب الدوري الفرنسي في العامين الماضيين، وذلك بعدما فقده في 2017 لصالح نادي موناكو.