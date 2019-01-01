توخيل: هدية كبيرة أن أكون في باريس سان جيرمان

أبرز ما جاء في مؤتمر توخيل وبيرنات الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان وإميان

قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنه يشعر بسعادة كبيرة بأن يكون مدربًا لنادي العاصمة الفرنسية.

وتحدث توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الباريسي أمام ضيفه إميان مساء الغد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

وحول ذلك، قال توخيل إن هديته في أعياد الميلاد هي كونه مدربًا لباريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية يمنحه الكثير من الثقة والسعادة.

وأضاف: "نحن مستعدون للمباراة، ولدينا الرغبة والحافز في إنهاء عام 2019 بانتصارات كما بدأناه، هو عام مميز بالنسبة لنا رغم كل ما حدث"

وتابع: "بالنسبة للحالة البدنية للاعبين فقط كيمبيمبي وإيدينسون كافاني فير متاحين، ديالو قد استأنف، دراكسل وإدريسا جايا يمكنهما التدرب ولكن لا نعلم هل سيكونان جاهزين أم لا"

وأردف: "بالنسبة لإميان إنهم أقوياء على المستوى الدفاعي وقادرين على اللعب بشكل مميز فيما يخص الهجمات المرتدة، علينا أن نعطي المباراة قدرها وأن نكون جاهزين ومنتبهين طوال الـ 90 دقيقة"

وحول مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في طوكيو قال: "نحن بحاجة للحديث عن كل هذا، لم أتحدث مع كيليان بشأن ذلك بعد"

بينما قال خوان بيرنات الظهير الأيسر لنادي العاصمة الفرنسية إن أفضل لحظاته في عام 2019 ضد ريال مدريد في البارك دي برانس، وكذلك أسوأ لحظة ضد الفريق ذاته في مباراة الإياب.

وأكد: "أنا سعيد في باريس سان جيرمان ولا أفكر أبدًا في الرحيل ولدي حماس كبير من أجل المشاركة وإظهار المزيد من الإبداع في التحديات المقبلة"

وفي مدح مبابي قال: "هو شخص رائع ولديه العديد من الصفات الإيجابية كشخص قبل أن يكون كلاعب، تجمعنا علاقة صداقة قوية والجميع يحبه هنا"

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يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي أولمبيك مارسيليا.