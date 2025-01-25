رغم اهتمام باريس وريال مدريد .. جون دوران يمهد الطريق أمام النصر لحسم الصفقة "الأعلى طلبًا"

اللاعب ووكيله يردان على اهتمام العالمي

لا حديث الآن داخل أروقة نادي النصر، سوى عن الصفقات الشتوية وعلى رأسها المهاجم الكولومبي جون دوران، لاعب أستون فيلا، الذي يتصدر قائمة اهتمامات العالمي في الميركاتو.

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وارتبط اسم دوران بالنصر خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن العالمي يستعد للتعاقد مع مهاجم أستون فيلا، بعد رفض العروض المقدمة من وست هام لضم الدولي الكولومبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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ورغم وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وريال مدريد بالمهاجم الكولومبي، إلا أن مصادر مقربة من جون دوران، أكدت لشبكة "العربية" رغبة دوران في الانتقال إلى النصر، إلا أن ذات المصادر كشفت عن عدم تقديم النادي السعودي لأي عرض رسمي لضمه حتى الآن.

وأضافت المصادر: "حتى اللحظة لم يتم تقديم أي عرض رسمي من قبل نادي النصر للتعاقد مع جون دوران، لكن هناك محادثات مع جوناثان هيريرا، وكيل اللاعب".

وتابعت: "نعم، دوران يريد الانتقال إلى النصر، نحن مهتمون بذلك، ولكن لم نتلق أي عرض رسمي".

دوران الذي خاض 15 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، يمثل إضافة كبيرة لهجوم النصر الذي يعاني على مستوى النتائج محليًا وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة.

وكثفت جماهير النصر من ضغطها على إدارة النادي ولجنة الاستقطابات السعودية من أجل التعاقد مع دوران، حيث تشير تقارير إلى أن النصر يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو "394 مليون ريال سعودي"؛ من أجل محاولة إقناع الفريق الإنجليزي بـ"بيع" عقد اللاعب.

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وفي هذا السياق، علق المصدر المقرب من اللاعب، قائلا: "نتمنى أن يتم ذلك، واللاعب ووكيله يريدان الانتقال إلى النصر".

وكان جون دوران قد انضم إلى أستون فيلا في يناير 2023، قادمًا من صفوف شيكاغو فاير؛ مسجلًا 20 هدفًا خلال 77 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.