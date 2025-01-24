"ريال مدريد يستعد والنصر يجهز عرضًا مجنونًا!" .. تطورات متسارعة في معركة خطف جون دوران

جديد ميركاتو نادي النصر..

تسارعت الأخبار في الساعات الماضية، بشأن صفقة النجم الكولومبي الشاب جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا.

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دوران البالغ من العمر 21 سنة، تلقى عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يقتحم النصر الصفقة، ويغيّر من رأي اللاعب؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سانتي أونا، مساء أمس الخميس.

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لكن يبدو أن الأمر لم يتوقف هُنا.. أونا نفسه عاد وأعلن مساء اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رغبة من نادي ريال مدريد، في التعاقد مع المهاجم الكولومبي.

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أونا أشار إلى أن العملاق الإسباني قد يقوم بإعارة مهاجمه إندريك أولًا؛ قبل أن يتحرك للتعاقد مع دوران، من صفوف نادي أستون فيلا.

وشدد الإعلامي الرياضي مجددًا، على أن جون دوران لا يزال يرغب في الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على الرغم من اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان، به.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي الآخر بن جاكوبس، أن أستون فيلا لا يفكر في "بيع" دوران؛ وهو ما أثبته عندما رفض عرضين من باريس ووست هام.

وكشف جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو "394 مليون ريال سعودي"؛ من أجل محاولة إقناع الفريق الإنجليزي بـ"بيع" عقد اللاعب.

وكان جون دوران قد انضم إلى أستون فيلا في يناير 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيكاغو فاير؛ مسجلًا 20 هدفًا خلال 77 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن هذه التطورات؛ تأتي على الرغم من تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي للنصر، الذي أعلن فيها أن المال في النادي محدود؛ إلا أنه توجد ضغوطات حاليًا من الجماهير على لجنة الاستقطابات السعودية لـ"دعم" الصفقة.