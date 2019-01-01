باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على إريكسن

أين يلعب إريكسن الموسم المقبل؟

تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن مزاحمة باريس سان جيرمان لريال مدريد على التعاقد مع نجم توتنهام كريستيان إريكسن خلال الفترة المقبلة.

وأعلن إريكسن الصيف الماضي رغبته بالرحيل، خصوصاً وأن عقده مع الفريق ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وذكرت "ديلي ميل" أن بي إس جي يعمل على ضم الدولي الدنماركي في الصيف المقبل، موجهاً ضربة قوية لخطط النادي الملكي.

وبحسب الصحيفة، فبي إس جي سيعمل على توقيع عقد أولي مع صانع الألعاب في يناير المقبل حتى يضمن حسم الصفقة مبكراً.

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وأوضح التقرير أن انتقال إريكسن لباريس قد يعيد ريال مدريد إلى بول بوجبا من مانشستر يونايتد، أو دوني فان دي بيك، لاعب أياكس.

وارتبط إريكسن في الأسابيع الماضية كذلك ببايرن ميونخ ويوفنتوس وإنتر.